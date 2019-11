Primeur voor Michael in Dronten: eerste marathonzege

Jong PSV’er Sekou Sidibe racistisch bejegend in Helmond

29 november Jong PSV-belofte Sekou Sidibe beleefde met Jong PSV sportief een mooie avond bij Helmond Sport, waar het beloftenteam de eerste uitzege van het seizoen pakte. De 18-jarige aanvaller scoorde twee keer en was daarmee belangrijk voor zijn ploeg. Na afloop was hij blij, maar kort daarvoor ook teleurgesteld en boos omdat hij naar eigen zeggen een racistische opmerking naar zijn hoofd had gekregen.