Primeur voor Silverstone: eerste sprintkwalificatie ooit op Engelse bodem

Polling niet naar de Olympische Spelen, selectie­com­mis­sie kiest Van Dijke

27 april Kim Polling (30), viervoudig Europees kampioen en viervoudig masterskampioene, gaat niet naar de Olympische Spelen. De keuze van de selectiecommissie is in de klasse tot 70 kilogram gevallen op Sanne van Dijke (25), de regerend Europees kampioene. Zij krijgt het enige beschikbare olympische ticket in hun gewichtsklasse, zo maakt de judobond zojuist bekend.