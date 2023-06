Primeur voor Tallon Griekspoor op Wimbledon: Nederlander ontloopt grootheden in eerste rondes

Interview Joop Zoetemelk: ‘Dat ik hier in Frankrijk in de achtertuin zit, heb ik te danken aan de fiets’

Joop Zoetemelk (76) heeft zijn fiets definitief aan de haak gehangen. Na een ongeluk van drie jaar terug is de laatste Nederlandse Tour de France-winnaar niet meer opgestapt, maar Zoetemelk heeft nog herinneringen genoeg. ,,Ik vul mijn dagen anders in, maar ik kom ze nog altijd goed door. En de fiets blijft altijd in mijn hart.”