Primeur voor Wimbledon: mannenfinale onder leiding van vrouw

De 43-jarige Cicak leidde in 2014 al de vrouwenfinale op Wimbledon, tussen de Tsjechische Petra Kvitova en de Canadese Eugenie Bouchard. In 2017 was ze verantwoordelijk voor de dubbelfinale bij de vrouwen. Ze was actief op de laatste vijftien edities van Wimbledon en leidde ook duels op de Olympische Spelen van Athene (2004), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016). In Rio was ze scheidsrechter bij de vrouwenfinale.

Wimbledon, vaak beschouwd als het meest traditionele toernooi ter wereld, was het enige grandslamtoernooi waar een vrouw nog nooit een mannenfinale had geleid. Op de US Open was de Griekse Eva Asderaki-Moore de eerste in 2015. Zij leidde de finale tussen Djokovic en Roger Federer. De Française Sandra de Jenken was in 2007 al de referee tijdens de mannenfinale van zowel de Australian Open als Roland Garros.



Djokovic kan zondag zijn twintigste grandslamtitel veroveren. Hij komt dan op gelijke hoogte met Roger Federer en Rafael Nadal.