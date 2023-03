Primoz Roglic wint met ongeschoren benen en is terug aan de top: ‘Ik heb zware maanden achter de rug’

voorbeschouwing GA Eag­les-trai­ner Hake beducht voor kwalitei­ten van RKC: ‘Er wordt ten onrechte beeld geschetst dat zij boven hun stand leven’

Na het tegenvallende tweeluik tegen FC Emmen en SC Cambuur krijgt Go Ahead Eagles vrijdagavond in eigen huis een nieuwe kans (verder) afstand te nemen van de onderste regionen in de eredivisie. Trainer René Hake is beducht op de kwaliteiten van RKC Waalwijk, dat zich mede dankzij winterse transfers in het linkerrijtje nestelde.