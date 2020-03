Probleem Ferrari? Italianen 14 dagen in quarantaine in Vietnam

KNVB-beker Zoet wil prijs pakken in Utrecht: ‘We moeten het gras opvreten tegen Ajax’

8:11 Jeroen Zoet zette half januari zijn handtekening onder een huurovereenkomst bij FC Utrecht. Ruim een week later blameerde PSV zich in de KNVB-beker door te verliezen van NAC, waarmee de laatste hoop op succes vervloog. Bij Utrecht kan de 29-jarige keeper, die naar Utrecht verkaste om meer speeltijd te krijgen, nog wel een prijs pakken. Woensdag is Ajax de tegenstander in de halve finales van de beker.