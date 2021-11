Problemen voor Hamilton: Mercedes voldoet niet aan eisen, straf dreigt

Video Italië mist penalty in slotfase tegen Zwitsers en nog niet zeker van WK

Italië is nog niet zeker van een plek op het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar in Qatar. De regerend Europees kampioen kwam vrijdag in Rome niet verder dan een gelijkspel tegen Zwitserland: 1-1. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd schoot Jorginho de bal uit een strafschop over.

22:52