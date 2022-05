Problemen voor Max Verstappen in tweede vrije training, George Russell zet toptijd neer

met video'sNa een tegenvallende eerste training kon Max Verstappen tijdens de tweede helemaal niets laten zien. De wereldkampioen miste in Miami het eerste half uur, omdat er aan zijn auto werd gesleuteld en toen hij de baan op kon, ontstonden er problemen met zijn remmen. George Russell zette in zijn Mercedes de snelste tijd neer.

Na de problemen van Verstappen in VT1 werd er hard gewerkt aan de Red Bull van de Limburger. De monteurs lieten de nummer twee in de huidige WK-stand uiteindelijk na een half uur naar buiten gaan, maar voor hij een tijd neer kon zetten, was al duidelijk dat er opnieuw iets mis was. ,,Ik kan niet sturen", zei Verstappen over de radio, waarna hij met een rokende auto de pitstraat weer opzocht.

Verstappen was niet de enige coureur met problemen, ook Carlos Sainz zal met weinig plezier terugdenken aan zijn eerste dag op het nieuwe circuit van Miami. De Spanjaard van Ferrari raakte de controle over zijn auto kwijt en belandde in de muur.

Mercedes kende tot nu toe een dramatisch seizoen, maar doet in Miami voorlopig goed mee. Russell klokte de snelste tijd van de eerste dag, terwijl ploeggenoot Lewis Hamilton de vierde tijd van de tweede vrije training neerzette. Zaterdag tijdens de kwalificatie zal moeten blijken wat het allemaal waard is.

Maar rivaal Charles Leclerc in twee trainingen in totaal tot 47 rondes kwam, moest Verstappen het doen met vijftien. Zijn ploeggenoot Sergio Pérez kwam tot 41 ronden.

Christian Horner

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt zich geen zorgen te maken. ,,Je moet bij een stratencircuit je weg vinden, maar we weten hoe goed Max is in het zich aanpassen aan een nieuw circuit, dus ik weet zeker dat hij de verloren tijd wel in zal halen", zei hij bij Sky Sports. ,,Max zal tijdens de derde vrije training wel wat meer rondjes rijden om aan het circuit te wennen.”

Wat ging er mis bij de wagen van de Nederlander? ,,We hadden de versnellingsbak vervangen en één van de koelers. Bij het naar buiten gaan, had hij een hydraulisch probleem en dat zorgde helaas voor schade aan de remmen. Maar de rondjes die hij gereden heeft, waren allemaal goed. En door de rode vlagen heeft hij niet al te veel tijd op de baan verloren.”

Zaterdag om 19.00 uur staat de derde en laatste vrije training op het programma. Om 22 uur begint dan de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami.

