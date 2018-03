Productieve laatste testdag Verstappen: We mogen happy zijn

Door Arjan Schouten



De twaalfde tijd van de dag met 1.19,842? Alleen Lance Stroll die langzamer was? Ging dat allemaal wel goed met Max Verstappen op zijn laatste testdag bij de wintertests in Barcelona? Ja, zo bleek, na een beetje rondvragen bij Red Bull Racing. Daar waren ze na weer een imposante testdag van Daniel Ricciardo - die woensdag veel rondes reed en de snelste tijd klokte - niet meer van plan nog meer in de kaarten te laten kijken.



Zonder morren

De Limburger moést vooral heel veel omvang maken op het Circuit de Catalunya en data verzamelen. Dat de RB14 rap is, weten ze nu wel bij de teamleiding. Dus reed de Nederlander zonder morren heel de morgen op de wat tragere softbanden, waar Ricciardo een dag eerder nog even vol gas mocht met de snelle nieuwe hypersofts, komend seizoen ongetwijfeld de compound waar mee gekwalificeerd gaat worden.



Hij testte wat afstellingen, onderdelen waaronder een andere voorvleugel, maakte aan het einde van de middag een serie pitstops en deed zo wat het team van hem verlangde. ,,Het doel was rondjes maken. Heel veel rondjes maken en vooral ons eigen ding doen en niet naar anderen kijken. Dat ging prima'', merkte de Limburger.



Met 77 rondjes op de teller mocht hij aan de thee, om er na de lunchpauze nog liefst 110 aan toe te voegen, waarmee hij met 187 rondjes de zevende testdag in Barcelona als productiefste coureur afsloot. ,,Alles is goed gegaan. Ik denk dat we best wel happy mogen zijn. Als je hebt over betrouwbaarheid dan zijn we klaar voor de start van het seizoen in Melbourne'', besloot Verstappen.



Indrukwekkend

Ook Mercedes besloot meer op betrouwbaarheid te testen dan op snelheid, geen toptijden voor Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Het meest indrukwekkende optreden was vandaag voor Ferrari. Sebastian Vettel klokte de snelste testtijd met 1.17,182, voor Kevin Magnussen (1.18,630) en Pierre Gasly (1.18,363).