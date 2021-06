Profrenner Lammertink raakt zwaargewond bij het halen van een ijsje

De renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux had nog maar net gehoord dat hij niet is opgenomen in de Tour de Franceploeg van zijn Belgische werkgever en wilde met zijn gezin gaan genieten van wat rustige dagen. Terwijl zijn vrouw op hun zoons lette, haalde Lammertink ijsjes. Toen hij terug moest om het laatste ijsje op te halen, ging het mis.

Personeel van een ambulance die in de buurt stond geparkeerd, verleende eerste hulp. Vervolgens is Lammertink met hersenletsel naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij in de nacht van dinsdag op woensdag geopereerd. Zijn situatie is sinds woensdagmorgen stabiel. Hij is buiten levensgevaar.