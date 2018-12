Profvoetbalster Marije Brummel uit Emst leert Qatarese vrouwen voetballen èn leven

De voetbalster heeft even een maandje vrij nu de Noorse profcompetitie er sinds november op zit en ze op 1 december nog de bekerfinale speelde. Pas in januari volgend jaar begint het nieuwe seizoen. ,,Mijn manager belde me of ik interesse had om met de KNVB mee te gaan naar Qatar. Nou, dat wilde ik wel. De keuze tussen de kou in Nederland of de warmte hier, was niet heel lastig’’, laat Brummel weten vanuit het Arabisch emiraat in het Midden-Oosten. ,,Ze zijn hier volop in voorbereiding op het WK voetbal dat in 2022 wordt gehouden. Met het programma WorldCoaches wil de KNVB kennis delen. De focus ligt vooral op ontwikkelingslanden, maar ook op landen waar bijvoorbeeld het vrouwenvoetbal nog in de kinderschoenen staat.’’ En dat is in Qatar het geval, weet Brummel inmiddels. ,,De voetbalbond in Qatar is een van de weinige bonden waar vrouwenvoetbal niet georganiseerd is. Ze willen dit wel graag, maar de cultuur van het land geeft uitdagingen. Niet elk gezin laat zomaar toe dat hun dochter gaat sporten, al zijn er ook veel vrijgevochten vrouwen. Ze hebben nu contact opgenomen met de KNVB omdat wij in Nederland het vrouwenvoetbal wel op de kaart hebben kunnen zetten en ze hopen met onze kennis het beter te kunnen positioneren in Qatar’’, legt ze uit.