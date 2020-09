Programma en álle uitslagen van Roland Garros 2020

GP van Rusland LIVE | Bottas loopt uit, kan Verstappen voor Hamilton blijven?

14:07 Het circuit van Sotsji is er een dat Max Verstappen en Red Bull Racing de voorbije jaren niet heel goedgezind was. Des te verrassender was het dat de Nederlander zich zaterdag als tweede kwalificeerde. Kan hij Lewis Hamilton vanmiddag aftroeven? Via Ziggo Sport en dit liveblog volg je de race vanaf 13.10 uur op de voet. Leider: Bottas Verstappen: P2