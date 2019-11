Promes en Ziyech zorgen voor vijf identieke goals in een maand

EUROPE CUP Landstede Hammers komt fractie tekort tegen Ironi Ness Ziona

21:48 Landstede Hammers heeft de laatste groepswedstrijd in de Europe Cup verloren. De Zwollenaren dolven in de eigen topsporthal nipt het onderspit tegen Ironi Ness Ziona: 88-94. Ondanks de nederlaag schaart de ploeg van coach Herman van den Belt zich bij de laatste zestien in het toernooi.