Promes trefzeker voor Sevilla, Strootman verliest van Lazio

Promes werd afgelopen zomer voor 20 miljoen euro overgenomen van Spartak Moskou, maar heeft nog geen basisplaats kunnen veroveren bij de huidige nummer vier van de Spaanse competitie. In de Europa League stond Promes vanavond al wel voor de derde keer in de basis. Promes dacht vanavond in de 35ste minuut al zijn eerste goal voor Sevilla te hebben gemaakt, maar omdat zijn omhaal pas via de paal en de rug van Akhisar-doelman Milan Lukac in het doel ging, werd deze 3-0 gezien als een eigen doelpunt. De 5-0 was wel zeker van Promes, die raak schot na behendig voetenwerk. De andere goals van Sevilla werden gemaakt door Roque Mesa, Pablo Sarabia, Luis Muriel en Gabriel Mercado. Sevilla won de Europa League al in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016 en is daarmee recordhouder. Standard Luik speelde in het andere duel in groep J thuis met 1-1 gelijk tegen FK Krasnodar uit Rusland.

Volledig scherm Roque Mesa en Quincy Promes vieren een van de zes goals. © REUTERS

Marseille thuis onderuit tegen Lazio

Kevin Strootman ging met Olympique Marseille in poule H in het eigen Stade Vélodrome met 1-3 onderuit tegen Lazio. Wallace en Felipe Caicedo scoorden voor de ploeg van trainer Simone Inzaghi. Dimitri Payet maakte in de slotfase nog een mooie vrije trap voor de verliezend Europa League-finalist van vorig seizoen, maar kort daarna maakte Adam Marušić er weer 1-3 van voor de ploeg uit Rome. In de andere wedstrijd in deze poule won Eintracht Frankfurt voor eigen publiek met 2-0 van Apollon Limassol door goals van Filip Kostic (ex-FC Groningen) en Sébastien Haller (ex-FC Utrecht).

Villarreal won in poule G met liefst 5-0 van Rapid Wien. Er waren vijf verschillende doelpuntenmakers in het Estadio de la Cerámica. Rangers en Spartak Moskou bleven op 0-0 steken op Ibrox in Glasgow.

In poule I ging Besiktas voor het eigen fanatieke publiek keihard onderuit tegen Racing Genk: 2-4. Mbwana Samatta (Genk) uit Tanzania en Vagner Love (Besiktas) uit Brazilië scoorden allebei twee keer in Vodafone Park in Istanbul.

Chelsea won in groep L op Stamford Bridge met 3-1 van BATE Borisov uit Wit-Rusland. Engels international Ruben Loftus-Cheek maakte een hattrick voor de ploeg van de Italiaanse coach Maurizio Sarri.