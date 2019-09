Prostaatkanker vastgesteld bij Ineos-baas Brailsford

Brailsford besloot naar de dokter te gaan omdat hij al geruime tijd erg moe was. ,,Alsof iemand de batterij uit mijn lichaam had gehaald”, zegt hij zelf. Een scan bracht een tumor aan het licht. Het zorgde voor extra emoties bij de baas van Team Ineos toen zijn Colombiaanse renner Egan Bernal de Tour de France won. ,,Ik dacht: misschien maak ik dit wel nooit meer mee.” Voor de operatie was hij bang, bekent Brailsford. ,,Ik kan veel hebben, maar in het ziekenhuis was ik echt van slag. Het is de angst voor het grote onbekende.”