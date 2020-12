PSG opent onderhandelingen met Neymar en Mbappé

Samenvatting Neymar en Mbappé schieten PSG naar groeps­winst

9 december Paris Saint-Germain was al zeker van overwintering in de Champions League, maar heeft zich in het restant van de dinsdag gestaakte wedstrijd verzekerd van de groepswinst. Door de overwinning van RB Leipzig op Manchester United moest PSG winnen van Istanboel Basaksehir, maar dat bleek geen probleem te zijn. Het duel eindigde in 5-1.