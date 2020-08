PSG-shirt niet welkom in Marseille rondom CL-finale

De politie in Marseille heeft aangekondigd dat ze het dragen van een shirt van rivaal Paris Saint-Germain zondag rondom de finale van de Champions League in verschillende wijken in de havenstad verbiedt.

PSG neemt het zondag in Lissabon in de finale van de Champions League op tegen Bayern München. De club uit Parijs kan de tweede Franse club worden die de prijs pakt na Olympique Marseille in 1993.

De politie van prefectuur Bouches-du-Rhône bevestigde donderdag dat ze van plan is om van zondag 15.00 uur tot 03.00 uur in de nacht “de aanwezigheid van PSG-supporters of mensen die zich als zodanig presenteren” te weren uit de historische Oude Haven en de vele cafés die de finale uitzenden. Het besluit volgt op de incidenten tijdens de uitzending van de halve finale van afgelopen dinsdag waarin PSG RB Leipzig versloeg. Er waren twee gevallen waarin personen met een PSG-shirt werden aangevallen.

De spanningen tussen de supporters van PSG en Olympique Marseille zijn zo groot dat het ministerie van Binnenlandse Zaken reisverboden uitvaardigt voor de fans als de clubs tegen elkaar spelen. De politie in Marseille arresteert systematisch fans in PSG-shirts in het Velodrome Stadion van Marseille.