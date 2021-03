PSG voorkomt nieuw Barça-wonder: CL-exit voor Koeman en De Jong

Een Remontada 2.0 is uitgebleven voor het Barcelona van Ronald Koeman, Frenkie de Jong en Sergiño Dest. Kansen waren er genoeg voor Barcelona, maar Paris Saint-Germain plaatste zich na de 1-4 zege in Camp Nou uiteindelijk onbezorgd voor de kwartfinale van de Champions League: 1-1.

Aan de kansen lag het vanavond niet bij Barcelona in het Parc des Princes. De ploeg van Koeman speelde in de eerste helft vol op de aanval. Logisch ook: het heenduel in Camp Nou was in een totale deceptie geëindigd en Barcelona moest in Parijs een 1-4 nederlaag zien weg te poetsen. In 2017 lukte het Barcelona om een 4-0 achterstand weg te werken door de tweede wedstrijd met 6-1 te winnen, maar hoewel het Barcelona van Koeman in een uitstekende vorm verkeerde, leek een dergelijke Remontada vooraf niet bepaald in de lijn der verwachtingen te liggen.

Maar wat als Barcelona zorgvuldiger met de kansen was omgegaan? Messi trapte al snel een vrije trap nipt over, waarna Ousmane Dembélé tot drie keer toe op Keylor Navas stuitte. Ook Dest, die net als De Jong in de basis was begonnen, kreeg een goede kans. De voormalig Ajacied schoot via de hand van Navas op de lat.

Door de 1-0 van Mbappé moest Barcelona nog vier keer scoren om minstens een verlenging af te dwingen en hoe onmogelijk dat ook leek: Koeman zag tevreden toe hoe zijn ploeg er vol voor bleef gaan. En al snel met resultaat: Messi vuurde acht minuten voor rust een kanonskogel richting het doel en noteerde op prachtige wijze de 1-1. Messi kreeg voor rust ook nog eens de kans om er 1-2 van te maken vanaf de stip, maar de Argentijn schoot de bal op de knie van Navas. PSG en Barcelona gingen zodoende niet rusten met een 1-2 voorsprong voor Barça, maar met een 1-1 gelijke stand.

Die gemiste penalty bleek uiteindelijk de mentale tik die ervoor zorgde dat Barcelona na rust niet écht meer geloofde in een tweede Remontada. Kansen waren er nog wel. Sergio Busquets knikte onder meer op de vuisten van Navas en Messi stuitte nog van dichtbij op verdediger Marquinhos.

De tijd werd uiteindelijk de grote vijand van Barcelona. In 2017 lukte het om drie keer te scoren vanaf de 88ste minuut, maar de pagina van 10 maart 2021 werd geen pagina voor Koeman en consorten die goud omrand de geschiedenisboeken in ging. Het bleef 1-1 en dus ligt Barça uit de Champions League. Het is daarmee voor het eerst sinds het seizoen 2004/05 dat zowel Cristiano Ronaldo (na de uitschakeling van gisteravond) als Messi ontbreekt in de kwartfinale van het miljoenenbal. Voor Barça gaat het vizier op de titelrace in La Liga, waarin Atlético Madrid zes punten voor staat.

