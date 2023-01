PSG wil bieden op PSV-talent Bakayoko, Chelsea gaat 120 miljoen betalen voor WK-revelatie

Column Willem van Hanegem | Ik vond Lindhout niet eens de slechtste scheids­rech­ter dit weekeinde

Willem van Hanegem weet dat details beslissend kunnen zijn in de strijd om de landstitel en was dit weekeind dan ook niet te spreken over de arbitrage. ‘Het vergroot de druk op de scheidsrechter voor Feyenoord-PSV, komende zondag in Rotterdam.’

29 januari