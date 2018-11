PSG woedend vanwege 'falende Kuipers': 'Hij was respectloos’

,,De scheidsrechter zei iets tegen mij wat hij beter niet had gezegd‘’, zei een gefrustreerde Neymar na afloop van de wedstrijd. ,,Het was respectloos. Ik wil zijn woorden niet herhalen, maar iemand hogerop zou er iets aan moeten doen. Hij kan niet zo respectloos zijn als hij tegen mij was. Men vraagt ons om respect te hebben voor de arbitrage. Dan mogen zij ook respect hebben voor ons.‘’



Ook PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi was allesbehalve tevreden Kuipers. ,,We verliezen hier twee punten door fouten van de scheidsrechter‘’, aldus de Qatarees. ,,Ik heb de beelden gezien. Net voor het doelpunt van Napoli is er sprake van buitenspel. Ook hadden we een penalty moeten krijgen voor de fout op Juan (Bernat). Als we die penalty krijgen is het 2-0 in plaats van 1-1. Maar we moeten dit accepteren.‘’