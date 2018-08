PSV bij bereiken groepsfase CL zeker van pot 3

Ten Hag: Tegen Standard Luik zal het weer beter moeten

23:08 Erik ten Hag was een tevreden trainer na de eenvoudige zege van Ajax op Sturm Graz in de tweede voorronde van Champions League (3-1). ,,Het was een prima overwinning", analyseerde hij bij Ziggo Sport. ,,We waren weer de overheersende partij. We hebben gecontroleerd en gedomineerd."