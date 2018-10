PSV compleet op laatste training

Bondscoach Annan selecteert 45 hockey­sters voor Champions Trophy

17:05 Bondscoach Alyson Annan van de Nederlandse hockeysters heeft een grote trainingsgroep geselecteerd in de voorbereiding op de laatste Champions Trophy. Oranje bereidt zich met 45 speelsters voor op het toernooi dat wordt gehouden van 17 tot en met 25 november in Changzhou Wujin in China.