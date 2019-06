PSV denkt aan Bruma, Van ‘t Schip en Streppel in beeld bij Roda JC

PSV heeft al een vervanger op het oog mocht Steven Bergwijn en Hirving Lozano vertrekken uit Eindhoven. Het is de Portugees Armindo Tué Na Bangna, beter bekend als Bruma. Dat meldt De Telegraaf. De aanvaller komt nu uit voor RB Leipzig. De Duitse club nam Bruma in 2017 voor 15 miljoen euro over van Galatasaray. In die tijd had PSV ook al interesse in de rappe buitenspeler. Bruma speelde zeven interlands voor Portugal en scoorde daarin één keer. Hij zat niet bij de selectie voor de finale van de Nations League.