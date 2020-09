PSV denkt bij vertrek Lammers aan doelpuntenkanon Zahavi

Voor de vervanging van Sam Lammers kijkt PSV rond in China. Opnieuw is een dertiger in beeld om de Eindhovense club voorin te versterken.

PSV heeft het lijstje met potentiële vervangers van Sam Lammers klaar, voor het geval Atalanta Bergamo de komende dagen doorpakt voor de spits. Gisteren was er in Eindhoven topoverleg over het mogelijk vertrek van de 23-jarige aanvaller naar de Serie A. Zaakwaarnemer Reza Fazeli schoof aan bij PSV, met wederom een iets beter bod van Atalanta. Dat maakte het verschil tussen vraag en aanbod iets kleiner, maar PSV vond het nog niet genoeg. Vandaag gaan de gesprekken verder en de kans op een snelle deal is nog altijd groot.

Terwijl de onderhandelingen over Lammers in volle gang waren, heeft PSV gekeken hoe de aanval nog versterkt kan worden. Na het vertrek van Ritsu Doan en bij een overgang van Lammers moet de selectie kwantitatief en kwalitatief weer op orde worden gebracht. Israëlisch international Eran Zahavi (33) is in beeld om bij de selectie aan te sluiten. Een man die in de Chinese en Israëlische competitie een garantie op goals was, maar in de Serie A tussen 2011 en 2013 niet tot ontbolstering kwam en door blessures aan de sukkel raakte. Na Palermo kan PSV zijn tweede Europese club worden. SInds 2016 speelt hij bij Guangzhou R&F.

Volledig scherm Sam Lammers in 2017 in een duel met Feyenoord. © Pim Ras Fotografie

Telefoonklapper

Zahavi staat in de telefoonklapper van trainer Roger Schmidt, die een nieuw netwerk bij PSV heeft binnengebracht. Vaak zijn het spelers die PSV al wel goed kent en heeft gescout, maar de aanwezigheid van Schmidt geeft PSV bijvoorbeeld in Duitsland en in China sneller toegang tot belangrijke transfernetwerken. De trainer won in 2018 met Beijing Guoan het bekertoernooi en baarde met die prestatie opzien. Ook bij de topscorer in de Chinese competitie - Zahavi dus - die naar verluidt graag nog eens met de coach van PSV zou willen werken. Voor de goede orde: een transfer is absoluut nog niet rond.

Volledig scherm Konstantinos Mitroglou leek na een geweldige start bij PSV soms het ene been niet meer voor het andere te kunnen krijgen. © BSR Agency

De spits is weliswaar al in de herfst van zijn carrière aanbeland, maar lijkt aan scherpte niet te hebben ingeboet. PSV haalde vorig jaar in de slotfase van de transferperiode met Konstantinos Mitroglou ook een dertiger voor de aanval binnen en hij was duidelijk op zijn retour. Na een wonderbaarlijk goede start - Mitroglou speelde op zijn eerste werkdag voor PSV tegen Apollon Limassol een kwartier werelds - leek het een paar maanden later of hij het ene been niet meer voor het andere kon krijgen. Hij werd in de eindfase van zijn huurperiode alleen nog gebruikt als breekijzer voor de slotfase.

Een op een

Van Zahavi lijkt PSV duidelijk meer te verwachten. In China haalde hij vorig jaar bij Guangzhou R&F een doelpuntengemiddelde dat nog iets beter was dan een op een (29 goals uit 28 duels). Zijn contract loopt eind december af bij de club waar Giovanni van Bronckhorst momenteel hoofdcoach is. Een transfersom moet nog worden uitonderhandeld, waarbij het huidige salaris van de spits van het nationale team van Israël in het oog springt. Hij zou een kleine tien miljoen euro per seizoen verdienen, maar ook bereid zijn om voor een overgang naar de eredivisie een verschrompeling van dat bedrag te accepteren. Als Lammers de komende dagen de oversteek naar Italië maakt, kan PSV proberen de transfer af te ronden.

Volledig scherm Eran Zahavi (in het wit) deze maand namens Israël in actie in de Nations League tegen Slowakije. © AFP

Daarmee is de koek voor de liefhebbers van transfernieuws nog niet op. PSV blijft de komende twintig dagen nog in de markt voor een middenvelder en verdediger, die Schmidt extra mogelijkheden moeten geven. Door de blessure van Érick Gutiérrez zal het voor Jorrit Hendrix waarschijnlijk lastiger worden om een transfer te maken. Hendrix heeft wel een vertrekwens, maar begrijpt de situatie van PSV en zet zich voor de volle honderd procent in als hij nodig is. De club wil voor hem zeker nog een marktconforme vergoeding ontvangen, als hij wordt verkocht.