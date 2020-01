PSV-directie in Milaan om transfer Ricardo Rodríguez af te ronden

Technisch manager Henk van Stee krijgt promotie bij Sparta

20:56 Technisch manager Henk van Stee maakt promotie bij Sparta. De nieuwe titel die hij draagt is directeur voetbalzaken. In die functie krijgt de clubman, die vooralsnog slechts verantwoordelijk is voor het eerste en tweede elftal, meer bevoegdheden bij de Spangenaren.