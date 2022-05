PSV draait hoofd af van Cillessen, Modric gaat bijtekenen in Madrid

Clubliefde Peter uit Apeldoorn mag dan wel bijna 70 zijn, hij doet nog elke dag het onderhoud van het tennispark

Peter Bosch (69) was ooit een fanatiek voetballer en trainer in het amateurvoetbal. Na een ontslag besloot hij samen met zijn vrouw te gaan tennissen bij Vego in Apeldoorn. Daar is hij inmiddels niet meer weg te slaan en doet hij vele uren vrijwilligerswerk. ,,Het geeft me veel energie.”

28 mei