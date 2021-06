PSV en Brighton naderen akkoord over Davy Pröpper

EK Podcast | ‘Engelse pers vraagt direct naar Denzel Dumfries’

6:49 In een nieuwe aflevering van onze EK Podcast blikt onze Oranje-watcher Sjoerd Mossou met presentator Etienne Verhoeff terug op de overwinning (2-0) van het Nederlands elftal op Oostenrijk. Dankzij de zege is Oranje al zeker van groepswinst en een plek in de achtste finales. Hoe goed is Oranje nu? Verder staan we stil bij Denzel Dumfries, die opnieuw indruk maakte.