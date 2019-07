PSV’er Catic in beeld bij Schalke 04, Hornkamp als spits naar Den Bosch

Jizz Hornkamp maakt per direct de overstap naar FC Den Bosch. SC Heerenveen heeft een akkoord bereikt over de transfersom van spits. Hornkamp moet nog wel medisch worden gekeurd bij de Brabanders, die vorig seizoen als vierde eindigden in de eerste divisie.



De 21-jarige spits genoot een deel van zijn opleiding bij Heerenveen. Hij scoorde aan de lopende band in het beloftenelftal, maar kwam in het eerste elftal niet verder dan een paar invalbeurten op zijn positie.



Hornkamp kreeg vorig seizoen wel een paar basisplaatsen als rechtsback. Hij wilde dit seizoen echter weer voor zijn kansen in de spits gaan, maar was op die positie derde keuze geworden. Heerenveen nam Jens Odgaard deze zomer al over van Sassuolo en zoekt nog naar een spits die de concurrentie met de Deen moet aangaan.