PSV hoopt op Götze als gids in ‘finale’: ‘De spanning van alles of niets, naar dat gevoel was ik weer op zoek’

US Open komt door corona getroffen tennissers tegemoet met prijzen­geld

23 augustus De winnaars van het enkelspel bij de US Open zullen het komende maand in New York met een half miljoen dollar minder moeten doen. De organisatie van het laatste grandslamtoernooi in het tennisseizoen maakte bekend dat de kampioen bij de mannen en vrouwen kan rekenen op een winstpremie van 2,5 miljoen dollar (circa 2,1 miljoen euro).