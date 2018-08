PSV houdt ogen open, AS Monaco aast op Promes

Waar de markt in Engeland en Italië al is gesloten, komt nu ook in bijna alle andere Europese landen de transferdeadline in zicht. Nog tot het einde van de week mogen spelers wisselen van club. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Rudy bijna van Schalke 04

Sebastian Rudy is dichtbij een overgang van Bayern München naar Schalke 04. Mocht de 28-jarige Duitse international de medische keuring positief doorstaan dan is de transfer officieel, zegt Bayern-voorzitter Karl Heinz Rummenigge. ,,Het is een logische stap voor hem."

De transfer van Rudy heeft lang op zich gewacht. De verdedigende middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kan, had zijn vertrekwens al vroeg in de zomer kenbaar gemaakt. Eerst was RB Leipzig lang in de race voor de handtekening van de middenvelder die sinds 2017 bij Bayern München speelt, maar niet altijd zeker was van een basisplaats. Die club schrok echter van de gevraagde transfersom van ongeveer 16 miljoen euro. Schalke is wel bereid dat bedrag neer te leggen voor de 26-voudig international.

Volledig scherm Sebastian Rudy (met masker) in actie tegen Manchester United. © Getty Images

PSV kijkt op de transfermarkt nog naar last minute-transfer

PSV probeert deze week nog een versterking te halen voor het middenveld. ,,Wij kijken altijd rond. De resultaten van de afgelopen week zouden niet de reden moeten zijn. We winnen namelijk drie wedstrijden", zei coach Mark van Bommel er zaterdag al over. Algemeen directeur Toon Gerbrands bevestigde maandag dat PSV nog naar een vervanger kijkt voor Ryan Thomas, die met een blessure is weggevallen. Voor Derrick Luckassen is er met verhuur aan Hertha BSC een uitkomst voor zijn situatie en voor Bart Ramselaar en Nicolas Isimat-Mirin is het afwachten of er nog een andere club doorpakt.

Volledig scherm Toon Gerbrands in gesprek met Mark van Bommel. © Pro Shots

Dortmund geeft Paco Alcacer nog 48 uur

Volledig scherm Paco Alcacer © Getty Images Als Paco Alcacer een overgang naar Borussia Dortmund ziet zitten, dan moet hij dat binnen 48 uur laten weten. Dat meldt het Spaanse Sport. De Duitsers zijn al langere tijd op zoek naar een centrumspits. Pogingen om Divock Origi en Mario Mandzukic te strikken, strandden. De focus ligt nu op Alcacer, die buiten de boot valt bij Barcelona.



Dortmund is er naar verluidt met Barça al uit: één seizoen huren voor 2,5 miljoen euro plus een optie tot koop van 25 miljoen euro. De Spaanse spits weet zelf echter nog niet of hij wel naar Duitsland wil. Dortmund is bereid nog 48 uur te wachten, anders zoekt het verder.

ADO wil Troupée huren van FC Utrecht

Volledig scherm © ANP Pro Shots ADO Den Haag is met FC Utrecht in onderhandeling over een huurovereenkomst over Giovanni Troupée. De 20-jarige verdediger moet bij FC Utrecht ook dit seizoen Sean Klaiber voor zich dulden, terwijl die heeft aangegeven niet te willen vertrekken bij de club. Troupée moet minuten gaan maken in Den Haag. ADO zal geen optie tot koop krijgen. Het is vermoedelijk niet de laatste transferactiviteit van FC Utrecht zijn, zo staat Patrick Joosten nog op de nominatie voor een verhuur. Lees hier meer.

PSG wil Boateng

Volledig scherm Jerome Boateng © Getty Images Paris Saint-Germain wil een nieuwe poging wagen om Jerome Boateng naar Parijs te halen. Volgens Kicker zou PSG Julian Draxler in de transfer willen betrekken.



De Duitser zou een stand-in kunnen zijn voor Kingsley Coman of Arjen Robben, zo is de gedachte. Het contract van Boateng bij Bayern München loopt nog tot 2021 en de Beierse club zou minstens 50 miljoen euro voor de verdediger willen.

Van 100 naar 200 miljoen euro voor Oblak

Volledig scherm Jan Oblak © Getty Images Jan Oblak staat op het punt een nieuw contract te tekenen bij Atlético Madrid. De doelman kan flink meer verdienen in de Spaanse hoofdstad. Mocht hij een nieuwe verbintenis aangaan dan wordt zijn transferclausule 200 miljoen euro, stelt het Spaanse AS.



De Sloveense keeper kwam in 2014 over van Benfica. Bij 'Los Rojiblancos' volgde Oblak Thibaut Courtois op. De Belgische doelman keerde terug bij Chelsea om deze zomer weer in Madrid neer te strijken, bij grote concurrent Real.



De nu 25-jarige Oblak stond 160 keer onder de lat bij Atlético en wordt inmiddels steevast genoemd in het rijtje van beste keepers ter wereld.



Reden genoeg voor topclubs als Paris Saint-Germain en Chelsea om de portemonnee te trekken voor Oblak. Biedingen op de Sloveen werden echter resoluut van tafel geveegd door de clubleiding van Atlético. Inmiddels hebben beide clubs al een andere doelman aangetrokken.



De winnaar van de Europa League is echter bang dat binnenkort een andere club 100 miljoen euro overmaakt naar Madrid, om aan de huidige transferclausule te voldoen. Daarom heeft Atlético besloten om het contract van zijn doelman flink op te waarden en de vastgestelde transfersom te verdubbelen.

PSG zwaait vijftal uit

Volledig scherm Goncalo Guedes maakte als huurling bij Valencia een prima seizoen door. © Getty Images Liefst vijf spelers mogen deze transferperiode nog vertrekken bij Paris Saint-Germain, meldt Le Parisien. De Fransen hopen Kevin Trapp, Lassana Diarra, Giovani Lo Celso, Goncalo Guedes en Julian Draxler van de hand te doen. Voor die laatste twee is concrete interesse. Guedes maakte vorig seizoen als huurling indruk bij Valencia en de Spanjaarden willen hem graag definitief inlijven. Draxler wordt gelinkt aan Bayern München.

Maatje Memphis vertrekt mogelijk uit Lyon

Volledig scherm Mariano Díaz © Getty Images Memphis Depay verliest in de laatste weken van de transferperiode wellicht een belangrijke aanvalspartner. Spits Mariano Díaz staat in de belangstelling van Sevilla, volgens AS. De clubs zouden in onderhandeling zijn over een transfer. Voor de overgang zullen de Spanjaarden naar verluidt wel een clubrecord moeten verbreken: zo'n 40 miljoen euro.

Henry wijst Bordeaux af

Volledig scherm Thierry Henry © REUTERS Thierry Henry heeft het aanbod om trainer van Bordeaux te worden naast zich neergelegd. Dat meldt de Franse tv-zender Canal+. De voormalige spits was in beeld om Gustavo Poyet op te volgen. RMC Sport meldde vorige week zelfs dat er al een akkoord was, maar het lijkt nu alsnog niet door te gaan. Henry maakt sinds 2016 deel uit van de technische staf van de Belgische nationale ploeg.

Promes kan naar AS Monaco

Volledig scherm Quincy Promes © AP Quincy Promes gaat Rusland deze zomer mogelijk nog verlaten. De international van Oranje staat in de nadrukkelijke belangstelling van AS Monaco, meldt Franse krant L'Équipe. Promes zou circa 20 miljoen euro moeten kosten. Naast de Monegasken, zouden ook Sevilla en Benfica hengelen naar zijn diensten.

Olympique Marseille overweegt Rose

Volledig scherm Danny Rose © Getty Images Olympique Marseille onderzoekt de mogelijkheden om Danny Rose aan te trekken, zo weet L'Équipe. De linksback staat nu nog onder contract bij Tottenham Hotspur, maar moet doorgaans Ben Davies voor zich dulden. Of Marseille aan de salariseisen van Rose kan voldoen, is de vraag. Ook Schalke 04 houdt de situatie rondom de Engels international in de gaten.

Real Madrid hoopt op verrassende transfer Thiago

Thiago Alcántara staat mogelijk op het punt om een verrassende transfer te maken. De Spaanse middenvelder, die sinds 2013 onder contract staat bij Bayern München, staat volgens sporttijdschrift Don Balon in de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid.

De 27-jarige Thiago zou in Madrid de vervanger moeten worden van Mateo Kovacic, die naar Chelsea is vertrokken. De overstap naar Real Madrid zou gevoelig zijn, want de 31-voudig Spaans international doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en speelde daar tussen 2009 en 2013 in de hoofdmacht.

Volledig scherm Thiago Alcantara © Getty Images

Kassa rinkelt bij PSV door transfer Strootman