PSV is akkoord met bod van Swansea City op Piroe, maar Brexit zorgt nog voor vertraging

Voor Piroe is de overnamepoging van Swansea, de nummer vier van het Championship (tweede niveau in Engeland), een mooie bevestiging van zijn kwaliteiten. PSV nam hem in 2014 over van Feyenoord en in de jeugdopleiding bewees hij waarom. De spits maakte in de jeugdelftallen veel goals en kreeg afgelopen seizoen af en toe speeltijd. Voor de winterstop was hij belangrijk in de eredivisie en de Europa League.