PSV kan slechtste Nederlandse Champions League-deelnemer worden

Er zijn natuurlijk wel verzachtende omstandigheden voor PSV. In een groep met Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale liggen de punten niet voor het oprapen. Morgen kunnen de Eindhovenaren nog punten pakken tegen Inter waardoor de ‘titel’ in Tilburg blijft.



Hoewel PSV slechts één punt wist te pakken, is trainer Mark van Bommel wel tevreden met de prestaties van zijn ploeg. ,,We hebben bewezen dat we ons nu kunnen meten op het hoogste niveau. Dit duel vormt de bevestiging dat we goed bezig zijn. Het betekent toch wel iets als je tegen een ploeg als Barcelona zoveel kansen weet te creëren”, vertelde Van Bommel na de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Barça.