PSV kan zich opmaken voor komst van Braziliaans talent Sávio

Annemiek van Vleuten buiten top 5 in Giro Donne

De Amerikaanse Kristen Faulkner is de eerste leider in de Giro Donne. De renster van BikeExchange-Jayco won de korte proloog in Cagliari, een tijdrit over 4,7 kilometer. Faulkner kwam tot een tijd van 5.45 minuten, dankzij een gemiddelde snelheid van 49,043 kilometer per uur.

16:11