PSV legt Franse linkspoot Boscagli definitief vast, tot 2023

Video ‘Soms win je en soms verlies je, maar de tweede plaats gaat nooit wennen’

20:00 Dylan Groenewegen baalde enorm nadat hij op het nippertje naast de overwinning had gegrepen in de elfde etappe van de Tour de France. De sprinter van Jumbo-Visma werd met een banddikte verslagen door Caleb Ewan, die hij in de rit van vrijdag nog met klein verschil had geklopt.