PSV maakt vorderingen bij huur Braziliaan, ook PSG denkt aan Lewandowski

Dauphiné trekt zonder Groenewe­gen en Froome de Alpen in, Van Aert schikt zich in knechten­rol

Met Wout van Aert in het geel, Primoz Roglic op plek drie en Jonas Vingegard op de vijfde plaats heeft Jumbo-Visma het algemeen klassement van het Critérium du Dauphiné stevig in de greep. Vandaag trekt het peloton in de zevende etappe het hooggebergte in. Volg de ontwikkelingen vanaf 12.55 uur via onze livewidget hierboven.

17:36