PSV meldt zich bij Sevilla voor Januzaj, Van Bommel haalt Kerk, Schuurs op weg naar Leicester?

Stuntploeg Union wint dankzij Doekhi en Becker derby van Berlijn en staat naast koploper Bayern

Union Berlin blijft verbazingwekkend goed presteren in de Bundesliga. De ploeg versloeg Hertha BSC in de derby van Berlijn met 0-2 en staat in punten gelijk met koploper Bayern München, dat later vanavond nog in actie komt tegen Eintracht Frankfurt.

18:05