PSV-middenvelder Dante Rigo onderweg naar ADO

Merlier wint regenachti­ge editie Brussels Cycling Classic

16:35 Tim Merlier heeft de Brussels Cycling Classic gewonnen. De Belgische kampioen, die voor Alpecin-Fenix rijdt, was de sterkste in de massasprint. Merlier drukte zijn voorwiel net iets eerder over de streep dan Nacer Bouhanni en Davide Ballerini, die beiden op het kletsnatte parcours ten val kwamen nadat ze over de finish waren gesprint.