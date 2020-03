PSV neemt afscheid van Schwaab

Internatio­na­le topclubs willen seizoen per se in de zomer afmaken: eredivisie moet wel volgen

19:29 Voetballen zonder publiek in mei en juni: gezien de recente ontwikkelingen in de coronacrisis lijkt dat scenario haast ondenkbaar in Nederland. Maar vanuit de Europese top groeit de druk om het seizoen in de zomer af te maken.