PSV stalt Mauro Júnior bij Heracles, Luka Ilic neemt broertje mee naar NAC

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Ilic keert terug bij NAC mét zijn broertje

Zoals beloofd is Luka Ilic niet alleen teruggekeerd naar NAC, hij heeft zijn twee jaar jongere broertje Ivan onder zijn arm meegenomen. Met Manchester City, de Engelse club kocht het duo in de zomer van 2017 voor ruim vijf miljoen euro, is een akkoord bereikt om zowel Luka als Ivan Ilic dit seizoen op huurbasis in Breda in de eerste divisie mee te laten helpen aan de wederopbouw. Omdat de werkvergunningen van de twee Serviërs nog in orde moeten worden gemaakt, kan het even duren voordat ze inzetbaar zijn tijdens wedstrijden.

De 18-jarige Ivan Ilic is een centrale middenvelder (verdedigend en aanvallend) die het afgelopen half jaar voor FK Zemun tot 16 wedstrijden (1.178 minuten) kwam in de Servische eerste divisie. Luka Ilic maakte indruk in zijn eerste seizoen bij NAC. Nadien werd de begaafde linkspoot gekweld door aanhoudend blessureleed waardoor hij bleef steken op 16 wedstrijden (853 minuten), 2 goals en 3 assists.

Volledig scherm Luka Ilic. © BSR Agency

Heracles en PSV akkoord over Mauro Júnior

Heracles huurt middenvelder Mauro Júnior voor de duur van één seizoen van PSV. De 20-jarige Braziliaan sluit per direct aan bij de club uit Almelo.

Mauro Júnior staat sinds 2017 onder contract bij PSV. Sinds zijn komst naar Eindhoven speelde Mauro Júnior 55 officiële wedstrijden in het eerste en tweede elftal van de club. De Braziliaan maakte daarin negen doelpunten en gaf dertien assists.

,,Het voelt goed dat Heracles Almelo mij deze kans wil geven. Mijn doel is om het vertrouwen uit te betalen en de supporters te laten zien wat ik kan”, zei Mauro Júnior, die het trainingskamp van PSV in Zwitserland al had verlaten. PSV nam Mauro Júnior twee jaar geleden over van Desportivo Brasil.

Eerder op de dag meldde Heracles al de komst van de Serviër Adrian Szöke, die zowel op het middenveld als in de voorhoede uit de voeten kan. Hij komt over van 1. FC Köln.

Volledig scherm Mauro Junior. © BSR Agency

PSG maakt melding van komst Bakker

Het was al enige tijd bekend dat Mitchel Bakker (19) van Ajax naar Paris-Saint Germain zou vertrekken, maar vandaag maakt de Franse kampioen ook melding van de transfer. De verdediger tekent een contract voor vier jaar. Bakker is afkomstig van Jong Ajax. Hij was transfervrij. De jongeling, die in de eredivisie geen minuut speelde, is voor PSG de vierde nieuwkomer. Eerder werden doelman Marcin Bulka (Chelsea) en de middenvelders Ander Herrera (Manchester United) en Pablo Sarabia (Sevilla) voor het nieuwe seizoen vastgelegd.

Paris Saint-Germain on Twitter 🆕✍🔥 #WelcomeBakker Bienvenue à Paris Mitchel Bakker 🇳🇱🤗 🔴🔵 #ICICESTPARIS https://t.co/nq1bWJokad

Dorus de Vries zet punt achter loopbaan

Na twintig jaar profvoetbal houdt Dorus de Vries het voor gezien. De doelman uit Bverwijk zette dit weekeinde een punt achter zijn lange carrière. Dat meldde hij op zijn instagramaccount. Vandaag zwaait zijn club Celtic hem uit op de website. De Vries (38) gaat zich richten op zijn maatschappelijke loopbaan. Hij speelde voor Telstar, ADO Den Haag, Dunfermline, Swansea City, Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest en de laatste drie seizoenen voor de Schotse topclub Celtic.

Vaessen langer bij RKC Waalwijk

Volledig scherm Etienne Vaessen na de promotie van RKC naar de eredivisie na een spektakelstuk zonder weerga in Deventer. © BSR Agency RKC Waalwijk heeft doelman Etienne Vaessen voor nog een extra jaar vastgelegd. Zijn verbintenis is verlengd tot medio 2022. De 23-jarige goalie had in maart al bijgetekend tot de zomer van 2021. De technische leiding RKC is zeer tevreden over de ontwikkeling van Vaessen. Daardoor is zijn contract nu opengebroken, opgewaardeerd en verlengd.



,,Hij is het perfecte voorbeeld van wat RKC nastreeft om jonge profs de tijd en ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen en beter te worden”, laat algemeen directeur Frank van Mosselveld weten. ,,Met belangrijke reddingen heeft hij ons in de beslissende fase van het seizoen meer dan eens op de been gehouden. Etienne heeft dit dan ook zelf afgedwongen en hopelijk kan hij deze lijn doorzetten in de eredivisie.”

Vaessen, geboren in Breda, speelt sinds juli 2015 voor RKC Waalwijk. In die periode was hij in 92 wedstrijden actief.

Zaakwaarnemer dreigt met vertrek Neuer bij Bayern

Volledig scherm Manuel Neuer na de wereldtitel in 2014. © BSR Agency Over twee seizoenen loopt het contract van Manuel Neuer af met Bayern München, maar nu al ligt de knuppel in het hoenderhok. Volgens de zaakwaarnemer van de Duitse topkeeper, Thomas Kroth, twijfelt Neuer aan een vervolg bij de Duits ‘Rekordmeister'. De doelman, 33 jaar inmiddels, vreest dat Bayern de aansluiting met de Europese top volledig is verloren. ,,Manuel wil internationale successen boeken”, zegt Kroth in de Süddeutsche Zeitung. ,,Het gat met de Engelse topploegen is al enorm en Bayern is gewoon niet sterk genoeg is om Manuels doelstellingen te kunnen behalen. Manuel moet daarom een belangrijke beslissing nemen: bijtekenen of toch nog een keer verkassen.”

Bologna bevestigt komst Denswil

Bologna heeft na Ferdi Schouten (Excelsior) nog een Nederlander vastgelegd. Stefano Denswil komt na weken onderhandelen over Club Brugge. De Italiaanse Serie A-club legt naar verluidt zo’n 7 miljoen euro voor de centrale verdediger neer. Club Brugge nam Denswil vier jaar geleden over van Ajax. Denswil wordt bij Bologna ploeggenoot van Mitchell Dijks, die hij nog van zijn periode bij Ajax kent. Bologna eindigde het afgelopen seizoen als tiende in de Serie A.