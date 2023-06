PSV strikt eredivisie-ontdekking Ricardo Pepi

Pepi kende als huurling van de Duitse Bundesligaclub een voortrefffelijk seizoen bij FC Groningen, dat ondanks de twaalf doelpunten in 29 wedstrijden van de in Texas geboren aanvaller uit de eredivisie degradeerde. Pepi werd daarmee clubtopscorer bij FC Groningen.

De komst van Pepi betekent meteen het al verwachte vertrek van Fábio Silva. De Portugees was het laatste halfjaar als huurling van Wolverhampton Wanderers actief in Eindhoven. De intentie was om Silva voor anderhalf jaar verhuren aan PSV, maar regelgeving verhinderde dat. Silva scoorde in negentien wedstrijden vijf keer voor PSV. Belangrijk was zijn beslissende penalty in het duel met Ajax, tijdens de bekerfinale.