PSV-target Jordan Rezabala in de wachtkamer

Jeugdinternational Rezabala geldt als een groot talent en heeft zelf ook een goede indruk gekregen van PSV en de jeugdopleiding. Hij is enthousiast over de mogelijkheden op De Herdgang, maar staat ook in de belangstelling van andere Europese clubs.



Onder meer Hamburger SV en Club Brugge hebben belangstelling voor de Zuid-Amerikaan, die vanaf zijn achttiende verjaardag in februari de stap naar Europa wil maken en in Nederland dan pas vastgelegd kan worden. Hij is nu actief voor CSD Independiente del Valle uit Ecuador en beschikt over een contract tot 2020, waarvoor een beperkte afkoopsom geldt. In Nederland geldt voor hem dat hij bij een voetbalclub een zogeheten 'niet EU-salaris' zou moeten verdienen. Dat beloopt voor spelers van 18 en 19 jaar ongeveer 200.000 euro.