PSV tegen Inter en Spurs: loeren op de tegenstoot met Bergwijn en Lozano

De 4-0 tegen Barcelona werpt de vraag op: is PSV in de Champions League net zo kansloos als Feyenoord vorig seizoen was? Of hebben de Eindhovenaren het ergste al achter de rug? Wat zeker is: de koploper in de eredivisie heeft de sterkste opponent al tegenover zich gehad. Nu Internazionale en Tottenham Hotspur, twee ploegen die verslaggever Mikos Gouka gisteravond live aan het werk zag in Milaan.

Door Mikos Gouka

Internazionale

Inter is zeker niet onverslaanbaar. Vraag maar aan de bescheiden formaties Parma en Sassuolo. Hun geheim: compact blijven spelen tot de laatste seconde. En voortdurend loeren op de tegenstoot.

Niet onverslaanbaar dus. Maar van de Italianen winnen, het zal toch echt een loodzware opdracht worden. Trainer Luciano Spalletti laat zijn ploeg in een 4-2-3-1-formatie spelen. Met als diepste man de doelpuntenmachine Mauro Icardi. Gisteravond 85 minuten in de achterzak van Davinson Sánchez en Jan Vertonghen. Tot hij toch een klein gaatje zag en scoorde. Een bekend recept.

Dergelijke spitsen zijn er niet te vinden in de eredivisie. Sterker nog, als ze zo moeizaam spelen, zijn ze in Nederland vaak allang gewisseld voor minuut 85. Achter Icardi staat de Belg Radja Nainggolan. Geen technicus, niet de man van de steekpass, maar wel iemand die het vastzetten van de tegenstander in gang zet. Bovendien schuwt hij de duels niet. Een duidelijk signaal. Liever een stevig blok achter de spits dan een stilist of een vormgever die steken laat vallen in defensief opzicht.

De vraag is of Inter in een uitwedstrijd net zo ver naar voren durft te voetballen als dinsdag in eigen stadion tegen Spurs. Met Milan Skriniar (gelegenheidsrechtsback tegen Spurs), Stefan de Vrij, Miranda en Kwadwo Asamoah heeft de ploeg een ervaren en zeer degelijke defensie die heel weinig weggeeft. Als ze geklopt worden dit seizoen, is het vaak door een afstandschot.

Een gevaar, maar ook een mogelijkheid voor PSV: De Kroaat Marcelo Brozovic is de draaischijf van de Italianen. Hij haalt de ballen op bij zijn keeper Samir Handanovic, verdeelt het spel. Maar zeker niet zonder risico. Als de geblondeerde Kroaat de bal verliest en PSV vindt razendsnel Steven Bergwijn of Hirving Lozano, dan liggen er volop mogelijkheden.

Nog een gevaar. De pas 21-jairge Argentijn Lautaro Martínez, voor 23 miljoen opgepikt bij Racing Club. De nieuwe Aguëro, denken ze in Italië. Geblesseerd aan de kant gebleven tegen Spurs, maar een dag later alweer opvallend fit op het trainingsveld van Appiano Gentile. Misschien wel klaar voor de strijd in Eindhoven over twee weken.

KANSEN THUIS (maximaal vijf sterren)

**

KANSEN UIT

**

Tottenham Hotspur

Ook Spurs is niet onverslaanbaar. Liverpool walste bijvoorbeeld over de ploeg van Mauricio Pochettino heen. Maar ja, Liverpool is de top van Europa. Ook Inter sloeg dinsdag dus in de slotfase toe. De Engelsen hebben een prachtig elftal, maar ergens ontbreekt er ook wel iets in de ploeg. Zoals Inter alsnog drie punten pakte, dat overkomst echte topclubs eigenlijk niet.

De huisstijl is aanvallend. Vier verdedigers, maar als het even kan stuurt Vertonghen de linksback Ben Davies vooruit en dekt hij de linkerzone af. De zone waar Lozano zo graag toeslaat. In Milaan ontbraken Walker, Trippier en Dele Alli. Dat scheelde uiteraard.

Harry Kane is het aanspeelpunt en achter hem fladderen Christian Eriksen, Heung Min-Son en Erik Lamela op zoek naar ruimte om straks richting Jeroen Zoet te stomen. Een belangrijke kwaliteit: Spurs heeft ongekende kopkracht met Kane, Eric Dier, Sánchez en Vertonghen. Bovendien legt de Deen Christian Eriksen de ballen neer waar hij wil en bovendien kan hij een vrije trap binnenschieten.

De kansen voor PSV? Sánchez durft uit te verdedigen, maar schuwt de risico’s nooit. Maar dan ook echt nooit. Met soms de gekste oplossingen als gevolg. En Moussa Dembélé is op het middenveld niet van de bal te krijgen, maar ook de Belg schuwt de risico’s in de opbouw nimmer. Als de twee voormalig spelers van de eredivisie straks tegen PSV iets slordiger zijn, zoals Sanchez dinsdag in Italië, heeft PSV de kans om Bergwijn en Lozano aan het werk te zetten in de tegenstoot.

Is Spurs wel bij de les en balvast, dan krijgt PSV een loodzware kluif. Eentje waarbij het wel heel erg moet meezitten om resultaat te kunnen boeken. Zeker in Londen waar het tempo nog hoger ligt dan in uitwedstrijden.

Nog eentje om op te letten: Fernando Llorente als breekijzer. Spurs heeft een plan B met de kopsterke en gevaarlijke Spanjaard als invaller. Eentje waar PSV zich zal tegen moeten wapenen.

KANSEN THUIS (maximaal vijf sterren)

***