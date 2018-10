PSV tegen Tottenham op jacht naar eerste punten

NBA Griffin bezorgt Detroit Pistons de zege met liefst vijftig punten

8:57 Blake Griffin was afgelopen nacht flink op dreef voor de Detroit Pistons in de NBA. Hij maakte 50 punten voor zijn ploeg in het duel met Philadelphia 76ers, inclusief de beslissende driepunter in de laatste seconden van de verlenging. De Pistons wonnen daardoor met 133-132.