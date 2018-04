PSV toert op platte kar door Eindhoven

De live-uitzending van de huldiging is te volgen via bovenstaande video.



Lees hieronder ons liveblog:



17.45 uur: De tocht duurt naar verwachting ongeveer twee uur. De PSV-spelers en staf worden rond 18.45 uur bij het Eindhovense stadhuis verwacht.

17.30 uur: De PSV-selectie wordt langs de route toegejuicht door vele tienduizenden supporters.

17.15 uur: Het Stadhuisplein biedt plek aan ongeveer 20.000 mensen en staat helemaal vol. Publiek wordt niet meer toegelaten.

17.00 uur: Het Stadhuisplein in Eindhoven stroomt vol met PSV-supporters voor de huldiging van hun club vanavond op het stadhuis. De gemeente waarschuwt voor grote drukte op het plein en verwijst het publiek naar de Markt en het 18 Septemberplein waar de tocht van de platte kar met de PSV-selectie door de stad en de inhuldiging op grote tv-schermen is te volgen.

Chris Ottens on Twitter De sfeer zit er al aardig in op het Stadhuisplein! #PSV #ED https://t.co/pa1YpolIIR

Ben jij bij de PSV-huldiging en heb je een mooie foto gemaakt? Stuur deze in via ed.nl/lezersfoto

Volledig scherm Afgeladen vol Stadhuisplein. © ED

Volledig scherm Stadhuisplein in Eindhoven. © Foto Martijn Roelofs

14.30 uur: Het Begijnenhof stroomt vol mensen. Nog even wachten voor ze het Stadhuisplein op mogen.

Volledig scherm Fans wachten af tot ze het Stadhuisplein op mogen. © ED

14.15 uur PSV-fan Christophe Renders uit Den Bosch stond zondagmiddag in zijn PSV-outfit op de Markt om daar 'zijn' club naar het 24e kampioenschap te juichen, toen hij in de rust van de wedstrijd een telefoontje kreeg. Bij zijn hoogzwangere vrouw Marleen waren de vliezen gebroken, een kleine week voor de uitgerekende datum. Hij moest acuut naar huis. Hun eerste kind, zoon Cas, werd geboren op 8 mei 2016, toen PSV ook landskampioen werd.

14 uur De politie maakte maandagmiddag bekend dat er zondagavond in Eindhoven tijdens de festiviteiten vanwege het kampioenschap van PSV in totaal zeventien arrestaties zijn verricht, onder andere voor openlijk geweld.

13.50 uur Op verschillende plekken in de stad worden urinoirs neergezet.

Volledig scherm Urinoirs in het centrum van Eindhoven. © ED

13.47 uur Simone en Steve werken vandaag niet in hun lunchroom Zoet en Zout, maar ze staan achter de tap. Ze zetten nu de plastic bekers klaar. ,,We hebben een tank vol bier, dus er is genoeg!"

Volledig scherm Simone en Steve. © ED

13.17 uur ,,Wij komen regelmatig naar Eindhoven, niet alleen nu ze kampioen zijn'', zegt Edwin Wever. Hij werd PSV-fan toen hij een paar jaar voor zijn werk in Eindhoven woonde, de anderen werden 'vanzelf' fan. ,,Toen ik jong was zag ik op tv Romario bij PSV voetballen, dat was genieten'', vertelt Michel Meekes. ,,En zo raak je besmet, op een gegeven moment ga je van PSV houden." ,,Het gaat om het gevoel bij PSV, het meer dorpse, gezellige", aldus Mark Frenken.

Volledig scherm Edwin Wever (vlnr), Michel Meekes, Mark Frenken en Rudie Meekes uit Winterswijk. © ED

Ben jij bij de PSV-huldiging en heb je een mooie foto gemaakt? Stuur deze in naar het ED via ed.nl/lezersfoto

12.20 uur ,,Hoe wij in Emmen PSV-fan zijn geworden? Wij zijn geen meelopers. Veel Nederlanders worden Ajaxfan omdat ze als baby al een Ajaxslabbetje om kregen. Wij hebben zelf een goede club uitgekozen'', zegt Mark Woering. De drie hebben een dag vrij genomen en in een hotel overnacht. Nu gaan ze naar de fanstore om ook voor Tijs een PSV-shirt te kopen.

Volledig scherm Vlnr. Mark Woering , Patrick Wardenburg en Tijs Bakker uit Emmen. © ED

12.13 uur Ton en Clara Keerssemeeckers zijn uit Maastricht naar Eindhoven gekomen voor de huldiging. ,,We zijn al jaren fan. Naar de wedstrijden kijken we op tv, maar voor het kampioensfeest komen we altijd naar Eindhoven.'' Nu gaan ze eerst naar de PSVfanstore in het stadion om twee nieuwe petten te kopen. ,,En iets van PSV voor onze kleinkinderen.''

Volledig scherm Ton en Clara Keerssemeeckers. © ED

11.40 uur Supporterscafe De Aftrap wordt schoongemaakt na het feest van zondag, voor het feest van maandag.

Volledig scherm D'n Aftrap wordt schoongemaakt voor vanavond. © ED

11.30 uur De PSV-fans Reinier uit Utrecht en Rob uit Nijmegen zijn er om 11.15 uur al vroeg bij, PSV-vlaggen al in de rugzak. ,We konden na de wedstrijd van gisteren logeren bij een vriend'', zegt Reinier, die van oorsprong uit Eindhoven komt. ,,We hebben een dagje vrij genomen voor de huldiging. Maar nu gaan we eerst ergens in de stad ontbijten ''

Volledig scherm PSV-fans Reinier uit Utrecht en Rob uit Nijmegen zijn al vroeg in de stad voor de huldiging straks. © ED

Volledig scherm Drukte op het Stratumseind voor de huldiging. © ED

Volledig scherm Drukte op het Begijnenhof. © ED

Volledig scherm Drukte op het Stadhuisplein in Eindhoven. © Noël van Hooft

Volledig scherm Stadhuisplein kleurt rood-wit. © ED

Volledig scherm Rotzooi na kampioensfeest PSV in Eindhoven wordt opgeruimd. © John Graat

Volledig scherm Eindhoven wordt klaargemaakt voor huldiging landskampioen PSV. © John Graat

Volledig scherm In de binnenstad worden PSV-banieren opgehangen, zoals hier op de Vestdijk. © Vanda van der Kooi

Volledig scherm Rotzooi na kampioensfeest PSV in Eindhoven wordt opgeruimd. © John Graat

Volledig scherm Het podium voor de huldiging van PSV wordt opgebouwd. © John Graat

Volledig scherm Rotzooi na kampioensfeest PSV in Eindhoven wordt opgeruimd. © John Graat

Volledig scherm Rotzooi na kampioensfeest PSV in Eindhoven wordt opgeruimd. © John Graat