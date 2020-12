PSV-trainer Schmidt neemt Ihattaren mee naar Granada, Mauro Júnior ontbreekt

Japan wil grote groepen sportfans toelaten voor Spelen van Tokio, vaccin niet nodig

7:25 Japan is van plan om in de zomer op grote schaal bezoekers voor de Olympische Spelen in Tokio toe te laten zonder de verplichting van een vaccinatie of een quarantaine. Bezoekers voor de Spelen moeten alleen een negatief testresultaat op het coronavirus kunnen overleggen en de corona-app downloaden, zo meldt het financiële dagblad Nikkei business daily.