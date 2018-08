PSV verschaft zich riante uitgangspositie in Borisov

Een door Gastón Pereiro benutte penalty zorgde bij een 1-0 stand voor een ommekeer in de wedstrijd en de Wit-Russen wisten daarna niet meer wat ze moesten doen. PSV ging een versnelling hoger spelen en had na de 1-1 nog meer gebruik moeten maken van de ruimtes die BATE Borisov bood. Alleen Hirving Lozano profiteerde en maakte de 1-2. Onder anderen Steven Bergwijn en Luuk de Jong hadden de 1-3 kunnen maken, De Jong had de 1-3 zelfs móéten maken. In de slotfase leek PSV nog een gelijkspel te moeten dulden en kwam BATE na een ongelukkig moment van Jeroen Zoet nog op 2-2. Donyell Malen zorgde toch nog voor de 2-3 en daarom moet BATE in Eindhoven minimaal twee keer scoren om nog door te komen en de groepsfase van de Champions League te bereiken.

PSV en Ajax kunnen er voor zorgen dat voor het eerst sinds het seizoen 2010-2011 weer twee Nederlandse teams gaan meedoen in het hoofdtoernooi van de Champions League.



De Eindhovenaren zijn vanavond als eerste aan de beurt. Om 21.00 uur (Nederlandse tijd) is de aftrap in Borisov tegen BATE, de kampioen van Wit-Rusland. Ajax begint morgenavond met een thuiswedstrijd tegen Dinamo Kiev, dat na vier duels nog zonder puntenverlies is in de Oekraïense competitie.



PSV deed twee jaar geleden voor het laatst mee in de poulefase van het belangrijkste Europese clubtoernooi en eindigde toen achter Atlético Madrid, Bayern München en FK Rostov als laatste. Vorig seizoen stopte het Europese avontuur voor de Brabanders al begin augustus in de voorronde van de Europa League, na een dubbele nederlaag tegen NK Osijek uit Kroatië.



,,Ik vind dat er vrij denigrerend naar BATE Borisov wordt gekeken. Als je wat dieper op de club inzoomt, zie je dat zij de afgelopen tien jaar vaker in de Champions League hebben gespeeld dan wij'', aldus Mark van Bommel, de nieuwe hoofdtrainer van PSV. De return in Eindhoven is volgende week woensdag.