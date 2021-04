PSV wil Davy Pröpper terughalen naar Eindhoven

Babyboom bij VVOG: in de kleedkamer gaat het nu over luiers, slechte nachten en babyvoe­ding

15:03 Bij het eerste elftal van voetbalclub VVOG uit Harderwijk gaat het in de kleedkamer niet alleen meer over wonderschone voetbalacties of auto's, maar over slapeloze nachten, kinderzitjes en luiers verschonen. Niet zonder reden: vijf spelers werden de afgelopen maanden vader en daar blijft het niet bij.