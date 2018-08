PSV wil spelers langer binden, Bouy voor derde keer naar PEC Zwolle

In Engeland en Italië zit het transfergeweld erop, maar de rest van Europa kan nog tot en met 31 augustus handelen. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Bouy voor derde keer naar PEC Zwolle

Ouasim Bouy keert opnieuw terug naar PEC Zwolle. De 25-jarige middenvelder speelde als speler van Juventus al tweemaal eerder bij PEC Zwolle en wordt nu voor één seizoen gehuurd van Leeds United.

,,Ik ben heel blij dat ik opnieuw in Zwolle aan de slag kan," zegt Bouy. ,,Door mijn verleden hier ken ik de club, de supporters en ook nog de nodige teamgenoten. De manier van voetballen past bij mij en ik kijk ernaar uit om het komende seizoen hier weer op het veld te staan.”

Volledig scherm Ouasim Bouy. © ANP Pro Shots

Amrabat voor vier jaar naar Club Brugge

Sofyan Amrabat verruilt Feyenoord voor Club Brugge. De 22-jarige middenvelder, die slechts één seizoen in Rotterdam speelde, tekent voor vier jaar in België. De ontevreden Amrabat had recent al een transferverzoek ingediend bij Feyenoord, waar hij weinig aan spelen toekwam. Feyenoord nam Amrabat vorig jaar voor 4 miljoen euro over van FC Utrecht.

Club Brugge KV on Twitter Sofyan Amrabat naar Club Brugge! #WelkomSofyan 🔵⚫️ Feyenoord ➡️ Club Brugge 📝 4 jaar TRANSFER | https://t.co/Benj1l6HLi

Rodwell naar Blackburn Rovers

Jack Rodwell krijgt bij Blackburn Rovers de kans om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. De 27-jarige middenvelder tekende een contract voor één seizoen bij Blackburn Rovers, dat vorig seizoen tweede werd in de League One en na vier speelrondes in het Championship op een negende plaats staat. Rodwell zat zonder club nadat zijn miljoenencontract bij Sunderland was ontbonden. Rodwell stond sinds zijn debuut bij Everton in 2007 te boek als een groot talent. De middenvelder koos in 2012 voor een transfer naar Manchester City, maar kon het daar mede vanwege flinke concurrentie en blessures nooit waarmaken. Hij speelde tussen 2011 en 2013 drie interlands voor Engeland.

Blackburn Rovers on Twitter Rovers are delighted to confirm the signing of @JackRodwell on a short-term deal! Full story: https://t.co/UtCmU7iuoP

PSV wil spelers langer binden

Als de transferdeadline op 1 september verstreken is, kijkt PSV of een aantal contractverlengingen te realiseren is. Terwijl PSV nog rondkijkt naar versterkingen op de transfermarkt, bekijkt de club momenteel ook welke spelers uit de huidige selectie langer vastgelegd kunnen worden. Na het verstrijken van de transferperiode (op 1 september) wil de club de contracten van een aantal spelers die nog twee jaar vastliggen tegen het licht houden en waarschijnlijk verlengen. Onder meer de verbintenissen van Jorrit Hendrix en Donyell Malen lopen in 2020 af en de club hoopt hen bij handhaving van de huidige prestatiecurve nog geruime tijd aan boord te houden.

Volledig scherm Donyell Malen juicht na zijn goal tegen BATE Borisov van afgelopen dinsdag. © REUTERS

QPR hoopt goals in huis te halen

Queens Park Rangers is niet bepaald goed aan het seizoen begonnen, met nul punten uit vier duels en een doelsaldo van 2-13. Daar moet verandering komen en dus hoort de club uit Londen dit seizoen twee aanvallers van clubs uit de Premier League: De Israëliër Tomer Hemed (31) komt over van Brighton & Hove Albion, Nahki Wells (28) uit Bermuda wordt gehuurd van Burnley. Zij moeten de ploeg van trainer Steve McClaren van doelpunten gaan voorzien.

QPR FC on Twitter 🙌 #HemedsAHoop @tomerhemed10 has joined #QPR on a season-long loan from Brighton & Hove Albion. ▶️ https://t.co/XxgznqTFej

Gomis voor drie jaar naar Al-Hilal

Bafétimbi Gomis (33) tekende vanavond een driejarig contract bij Al-Hilal. De Franse spits scoorde vorig seizoen 32 keer in 42 wedstrijden voor Galatasaray, waarmee hij kampioen van Turkije werd. Galatasaray ontving 6 miljoen euro voor Gomis, die drie keer scoorde in twaalf interlands voor Frankrijk. Eerder maakte hij zijn doelpunten voor Troyes, AS Saint-Étienne, Olympique Lyon, Olympique Marseille en Swansea City.

Bafétimbi Gomis (33) tekende vanavond een driejarig contract bij Al-Hilal. De Franse spits scoorde vorig seizoen 32 keer in 42 wedstrijden voor Galatasaray, waarmee hij kampioen van Turkije werd. #gomis #bafetimbigomis #alhilal #alhilalfc #riyadh #saudiarabia #gala #galatasaray #istanbul #turkey #france 33 Likes, 1 Comments - AD Sportwereld (@adsportwereld) on Instagram: "Bafétimbi Gomis (33) tekende vanavond een driejarig contract bij Al-Hilal. De Franse spits scoorde..."