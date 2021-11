PSV wil zich in Monaco revancheren

EK kortebaan: Kira Toussaint voldoet aan verwachtin­gen in series op 200 meter rug

Kira Toussaint heeft zich bij de EK kortebaan met de beste tijd geplaatst voor de halve finales op de 200 meter rugslag. De Nederlandse zwemster, na drie wereldbekerzeges favoriete in het Russische Kazan, tikte aan na 2 minuten en 6,17 seconden. Dat was ruim boven haar Nederlandse record (2.02,09), eerder dit jaar gezwommen in Boedapest. De halve finales volgen later op de dag.

3 november