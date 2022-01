PSV wint strijd van Feyenoord om Joey Veerman: Schmidt enthousiast over middenvelder

PSV-trainer Roger Schmidt heeft inmiddels met Veerman gesproken en is enthousiast over zijn komst. Schmidt straalde rond het duel met Heerenveen van november al respect uit voor de 23-jarige middenvelder, die met zijn team PSV op 1-1 hield. Veerman was afgelopen zomer al in beeld bij PSV, maar de club legde toen met Davy Pröpper al een speler vast die voor zijn positie bedoeld was. Er is nu financiële ruimte bij PSV om Veerman te halen en de Friezen zitten ook anders in de markt dan afgelopen zomer, toen de gekste bedragen circuleerden.